Навратилова: 18 турниров выиграли 18 разных теннисисток. В WTA туре нет фаворита

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, чешка Мартина Навратилова прокомментировала результаты этого года в женском туре, где 18 первых турниров сезона выиграли 18 разных теннисисток.

«Сейчас в женском теннисе нет явного фаворита. Серена Уильямс мало играет, Осака после смены тренера не оправдывает статус первой ракетки мира. У топ-теннисисток свои сложности. До победы Осаки на Australian Open у женщин на восьми турнирах „Большого шлема“ были разные чемпионки. Петра Квитова — единственная, кому удалось выиграть два титула в 2019 году. Думаю, больше такого сезона мы не увидим.

Когда играли я, Крис Эверт, Трэйси Остин, Штеффи Граф или Моника Селес, поражение от 50-й ракетки мира было настоящим шоком. Люди говорили: «О, Боже, что случилось?». Сейчас если такое происходит, это уже не считается сенсацией. Но мне хочется, чтобы топ-теннисистки были более стабильными. Конечно, без поражений не обойтись, однако надеюсь, что они будут оставаться в сетках турниров как можно дольше", — цитирует Навратилову официальный сайт WTA.