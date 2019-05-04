Поражение Монфиса и победа Гоффена — в видеообзоре 1/4 финала турнира в Эшториле

На соревнованиях в Эшториле (Португалия) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под третьим номером, уступил испанцу Алехандро Давидович Фокине — 7:6 (7:2), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

В полуфинале Давидович Фокина встретится с представителем Уругвая Паблом Куэвасом (LL).

Ещё в одном четвертьфинальном матче четвёртый сеяный Давид Гоффен в трёх сетах обыграл Малека Жазири из Туниса со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. За выход в финал турнира в Эшториле бельгиец сыграет с первой ракеткой соревнований – греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который оказался сильнее португальца Жоау Домингеша — 7:6 (7:3), 6:4.

Видеообзор матчей также доступен на «Чемпионате».

Действующим чемпионом соревнований в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Тиафо со счётом 6:4, 6:4.

Турнир Estoril Open завершится 5 мая.