Павлюченкова крупно проиграла Остапенко в Мадриде, выиграв лишь три гейма

В первом круге турнира в Мадриде (Испания) россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.

Павлюченкова 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. Её визави допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Мадриде.



Следующей соперницей Остапенко станет либо Кики Бертенс из Нидерландов, посеянная под седьмым номером, либо чешка Катержина Синякова. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.