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Павлюченкова крупно проиграла Остапенко в Мадриде, выиграв лишь три гейма

Павлюченкова крупно проиграла Остапенко в Мадриде, выиграв лишь три гейма
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Мадриде (Испания) россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.

Павлюченкова 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт. Её визави допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. Кроме того, обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Мадриде.

Следующей соперницей Остапенко станет либо Кики Бертенс из Нидерландов, посеянная под седьмым номером, либо чешка Катержина Синякова. Соревнования завершатся 11 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

04 мая 2019 года, суббота. 13:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
0 : 2
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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