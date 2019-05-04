Монфис: обыграть Надаля в финале «Ролан Гаррос» — это чудо! Но я в него верю

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что победа на «Ролан Гаррос» остаётся его главной целью. Он сравнил это событие с чудом, в которое по-настоящему верит.



«Победа на «Ролан Гаррос» — моя цель, и я вовсе не боюсь говорить об этом. Это сравнимо с чудом, но они случаются. Мы уже видели это в спорте. Обыграть Рафу Надаля в финале Открытого чемпионата Франции, да, это чудо! Но я в него верю», — приводит слова Монфиса L'Equipe.



Французский ветеран вспомнил также победу Стэна Вавринки во Франции в сезоне-2015.



«Когда он победил, был очень рад за него. Написал ему длинное сообщение несколько дней спустя. Вавринка первый сказал мне, что, если у меня будет вера, я выиграю турнир «Большого шлема». Было здорово, что ему удалось это сделать. Верю ему и верю в свои силы», — добавил Монфис.