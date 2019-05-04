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Циципас вышел в финал турнира в Эшториле, в трёх сетах обыграв Гоффена

Циципас вышел в финал турнира в Эшториле, в трёх сетах обыграв Гоффена
Теннис / ATP

Теннисист из Греции Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Эшториле (Португалия) под первым номером, в полуфинальном матче в трёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена (4) – 3:6, 6:4, 6:4. Счёт личных встеч стал 4-2 в пользу грека.

Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. Циципас 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Гоффена 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперником Циципаса по финальному поединку станет победитель матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Пабло Куэвас (Уругвай).

Действующим чемпионом турнира в Эшториле является португалец Жоау Соуза. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:4.

04 мая 2019 года, суббота. 17:20 МСК
Эшторил. 1/2 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
10
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 1
Давид Гоффен
25
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
3 6 6
6 4 4
           
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