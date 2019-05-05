Возняцки не сумела доиграть матч с Корне на турнире в Мадриде

Французская теннисистка Ализе Корне вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде на отказе датчанки Каролины Возняцки. Экс первая ракетка мира, которая целый месяц не выходила на корт после поражения от американки Мэдисон Кис в финале турнира в Чарльстоне (6:7, 3:6), взяла медицинский тайм-аут уже после третьего гейма, уступая 0:3. Посоветовавшись с врачом, 11-я сеяная Возняцки снялась с турнира, сославшись на боли в нижней части спины. Во втором круге Корне сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

В другом матче первого круга немка Анжелика Кербер (4) без труда обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:2. Следующей соперницей Кербер станет хорватка Петра Мартич.

Украинка Катерина Козлова, начавшая соревнования с квалификации, в матче первого круга взяла верх над китаянкой Чжан Шуай – 6:3, 6:2.