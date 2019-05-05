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Возняцки не сумела доиграть матч с Корне на турнире в Мадриде

Возняцки не сумела доиграть матч с Корне на турнире в Мадриде
Теннис / WTA

Французская теннисистка Ализе Корне вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде на отказе датчанки Каролины Возняцки. Экс первая ракетка мира, которая целый месяц не выходила на корт после поражения от американки Мэдисон Кис в финале турнира в Чарльстоне (6:7, 3:6), взяла медицинский тайм-аут уже после третьего гейма, уступая 0:3. Посоветовавшись с врачом, 11-я сеяная Возняцки снялась с турнира, сославшись на боли в нижней части спины. Во втором круге Корне сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

В другом матче первого круга немка Анжелика Кербер (4) без труда обыграла украинку Лесю Цуренко — 6:3, 6:2. Следующей соперницей Кербер станет хорватка Петра Мартич.

Украинка Катерина Козлова, начавшая соревнования с квалификации, в матче первого круга взяла верх над китаянкой Чжан Шуай – 6:3, 6:2.

05 мая 2019 года, воскресенье. 20:10 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
2 : 0
Rt
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
3    
0    
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 18:05 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
0 : 2
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 19:10 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
2 : 0
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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