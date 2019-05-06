Альмагро – о том, как победить Надаля на грунте: зажмурься и бей изо всех сил

Испанец Николас Альмагро вспомнил свою единственную победу над Рафаэлем Надалем. В четвертьфинальном матче турнира в Барселоне в 2014 году он победил со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.



«Рафа — лучший игрок на грунте, и я горжусь тем, что победил его в Барселоне. Это была моя лучшая победа, потому что он был первой ракеткой мира, он выигрывал любой грунтовый турнир. Даже в том матче он очень легко выиграл первую партию, но я сумел вернуться, взяв второй сет, а в третьем… Когда я подавал на матч, то не мог поверить в это: «Боже, я сейчас могу обыграть Рафу на грунте».



Я зажмурился и ударил изо всех сил по мячу. И это сработал, я выиграл. Это было похоже на победу в турнире, даже несмотря на то, что уже в полуфинале я проиграл.



Ещё я трижды играл с Рафой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Грунт – это моя любовь. Я родился и вырос на этой поверхности, поэтому мне было так комфортно на ней», – цитирует Альмагро Tennis World USA.



Напомним, Николас завершил профессиональную карьеру в начале апреля. Причиной такого решения стали постоянные травмы.

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