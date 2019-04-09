Испанец Альмагро завершил профессиональную карьеру

Испанский теннисист, бывшая девятая ракетка мира Николас Альмагро завершил профессиональную карьеру в возрасте 33 лет. Его последним турниром стал челленджер в Мурсии, где сегодня, 9 апреля, он проиграл матч первого круга соотечественнику Марио Вилелье-Мартинесу со счётом 2:6, 2:6.

В последние годы спортсмен страдал от многочисленных травм. Из последних 10 матчей он выиграл лишь один. В прошлом году Николас провёл всего четыре игры.



Напомним, Альмагро является победителем 13 соревнований уровня АТР. Свой последний матч он провёл в сентябре 2018 года, уступив в первом раунде челленджера в Щецине (Польша).



На Открытом чемпионате Франции 2017 года Альмагро разрыдался после того, как понял, что не может продолжить матч с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро из-за травмы колена.