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Азаренко проиграла Стивенс во втором круге турнира в Мадриде

Азаренко проиграла Стивенс во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде (Испания), проиграв американке Слоан Стивенс (8) со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Слоан 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Азаренко в Мадриде.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с француженкой Ализе Корне.

Мадрид. Женщины. Второй круг
Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3.
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 6:3, 6:4.

06 мая 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 1
Виктория Азаренко
52
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
6 2 6
4 6 2
           
06 мая 2019 года, понедельник. 13:05 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Елена Остапенко
29
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
06 мая 2019 года, понедельник. 13:15 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
31
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
0 : 2
Анастасия Севастова
13
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
Касаткина уступила Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
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