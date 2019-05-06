Азаренко проиграла Стивенс во втором круге турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде (Испания), проиграв американке Слоан Стивенс (8) со счётом 4:6, 6:2, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Слоан 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Азаренко в Мадриде.



За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с француженкой Ализе Корне.

Мадрид. Женщины. Второй круг

Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3.

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 6:3, 6:4.