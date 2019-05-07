Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде

Во втором круге турнира в Мадриде (Испания) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 8 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. В активе её визави 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Бенчич поборется либо с украинкой Катериной Козловой (Q), либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (5).

Женщины. Мадрид. Второй круг

Эшли Барти (Австралия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:1, 1:6, 6:1

Кристина Младенович (Франция) — Петра Квитова (Чехия) — 3:6, 6:7 (5:7)