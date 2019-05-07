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Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге соревнований в Мадриде
Теннис / WTA

Во втором круге турнира в Мадриде (Испания) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в трёх сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 8 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. В активе её визави 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал Бенчич поборется либо с украинкой Катериной Козловой (Q), либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (5).

Женщины. Мадрид. Второй круг

Эшли Барти (Австралия) — Даниэль Коллинз (США) — 6:1, 1:6, 6:1

Кристина Младенович (Франция) — Петра Квитова (Чехия) — 3:6, 6:7 (5:7)

06 мая 2019 года, понедельник. 22:40 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
101
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 : 2
Белинда Бенчич
18
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
6 4 6 3
7 7 2 6
           
06 мая 2019 года, понедельник. 20:25 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
9
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 1
Даниэль Коллинз
30
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
6 1 6
1 6 1
           
06 мая 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кристина Младенович
63
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
0 : 2
Петра Квитова
2
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
3 6 5  
6 7 7  
           
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