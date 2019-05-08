Победы Джоковича и Федерера — в видеообзоре матчей турнира в Мадриде

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер на старте турнира в Мадриде в двух сетах уверенно обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 54 минуты.
В следующем круге Федерер сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Гаэль Монфис (Франция). Встреча состоится сегодня, 8 мая.
С победы на турнире стартовал и серб Новак Джокович. В двух партиях он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
Следующим соперником Джоковича станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо победитель пары Жереми Шарди (Франция) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
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Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Доминика Тима из Австрии, победив со счётом 6:4, 6:4.