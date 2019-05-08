Надаль: надеюсь, физически я буду готов к матчу с Оже-Альяссимом

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал свой предстоящий матч третьего раунда «Мастерса» в Мадриде. Его соперником станет 18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.



«Феликс – сложный соперник. Прежде всего он молод. В этом году он уже сыграл несколько грунтовых турниров, от чего будет ещё тяжелее. Условия в Мадриде ему, как мне кажется, тоже хорошо подходят.



Я должен быть в форме. Я должен быть позитивно настроен и надеюсь, моя физическая готовность позволит мне играть в теннис на высоком уровне. Если я буду играть в свой теннис, у меня обязательно появятся возможности», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.

Напомним, в своём стартовом матче Оже-Альяссим обыграл соотечественника Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 7:6 (9:7).