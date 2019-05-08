Халеп повторила достижение, покорившееся в сезоне лишь Шараповой и Павлюченковой

Третья ракетка планеты румынка Симона Халеп, легко вышедшая в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания), за 43 минуты расправившись с Викторией Кужмовой из Словакии, стала третьей в нынешнем сезоне теннисисткой, выигравшей матч со счётом 6:0, 6:0. До неё это удалось только двум россиянкам – Марии Шараповой и Анастасии Павлюченковой.



Шараповой это достижение покорилось в самом начале 2019 года. В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии россиянка не позволила выиграть ни одного гейма британке Хэрриет Дарт, пробившейся в основную сетку через квалификацию.



От Анастасии Павлюченковой пострадала Ивана Йорович из Сербии. В матче второго круга турнира в Монтеррее (Мексика) россиянка за 52 минуты выиграла два сета со счётом 6:0.



Соперницей Симоны Халеп по четвертьфиналу станет австралийская теннисистка Эшли Барти, в трёх сетах переигравшая Юлию Путинцеву из Казахстана – 4:6, 6:1, 6:2.

