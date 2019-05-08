Надаль: лучшие теннисисты в истории – те, кто выигрывал «Большой шлем» до 20 лет

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над 18-летним Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и высказался о том, насколько реально его молодому североамериканскому сопернику добиться весомых результатов в ближайшее время.



«Учитывая непростые обстоятельства, которые у нас были сегодня, я думаю, что правильно провёл матч. Посмотрим, что будет завтра. Каждая победа сейчас важна для меня. Я чувствую себя лучше, чем несколько недель назад. Каждый матч даёт мне возможность сделать шаг вперёд, который может мне очень помочь в течение сезона. Сегодня был важный матч, а завтра у меня будет ещё одна прекрасная возможность попытаться вновь улучшить своё состояние.



Я считаю, что лучшие игроки в истории (не все, но почти) – те, кто выиграл турнир «Большого шлема» до 20 лет, поэтому сегодня нет ни единой причины, почему это не может повториться. Феликс Оже-Альяссим достаточно хорош, чтобы сделать это. У него отличное видение корта. Так почему бы и нет? Всё возможно», — приводит слова Надаля Metro.

