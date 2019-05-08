Монфис — о своём эффектном ударе: круто вышло, оказывается! Я так не планировал

Французский теннисист Гаэль Монфис, исполнивший один из самых эффектных ударов игрового дня во встрече второго круга турнира в (Мадриде) с венгром Мартоном Фучовичем, решил пересмотреть этот момент и был удивлён, что вышло так красиво.



«Честно говоря, я даже не планировал сыграть так. Я просто побежал за мячом и попытался пробить по нему настолько сильно, насколько это было возможно, чтобы спасти его. Я справился с этим великолепно и очень счастлив. Как круто вышло, оказывается!» — сказал Монфис, просматривая этот эпизод. Его реакцию в своём «инстаграме» выложил канал Tennis TV.

Следующим соперником Монфиса станет швейцарец Роджер Федерер, обыгравший француза Ришара Гаске со счётом 6:2, 6:3.