Надаль: из молодых игроков больше титулов выиграл Зверев. Это же объективно

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал выступление представителей NextGen в Туре.



«Кто добьётся наивысших успехов? Тиафо? Зверев? Я не знаю. Из всех этих молодых игроков больше титулов выиграл Зверев. Это объективная реальность. Шаповалов тоже хороший игрок, ещё есть Циципас.



Абсолютно лучшим станет тот, кто сможет максимально повысить свой уровень игры в ближайшие месяцы и годы. Надеюсь, я смогу застать этот момент ещё в качестве игрока», – цитирует Надаля Tennis World USA.



В матче третьего раунда Madrid Mutua Open Надалю предстоит сыграть с 21-летним американцем Фрэнсисом Тиафо. В стартовом матче на турнире Рафаэль обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.