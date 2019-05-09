Осака уступила в 1/4 финала в Мадриде и может потерять звание первой ракетки WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под первым номером, в матче за выход в полуфинал проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:3, 2:6, 5:7. Теперь она рискует потерять первую строчку мирового рейтинга. Её может подвинуть румынка Симона Халеп (3), если выиграет турнир в Мадриде.



Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Бенчич 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в финал Бенчич поспорит как раз с Симоной Халеп из Румынии, желающей отобрать у японки звание первой ракетки рейтинга WTA. В четвертьфинале третья сеяная соревнований одолела австралийку Эшли Барти (9) – 7:5, 7:5.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.