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Осака уступила в 1/4 финала в Мадриде и может потерять звание первой ракетки WTA

Осака уступила в 1/4 финала в Мадриде и может потерять звание первой ракетки WTA
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под первым номером, в матче за выход в полуфинал проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии со счётом 6:3, 2:6, 5:7. Теперь она рискует потерять первую строчку мирового рейтинга. Её может подвинуть румынка Симона Халеп (3), если выиграет турнир в Мадриде.

Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Бенчич 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в финал Бенчич поспорит как раз с Симоной Халеп из Румынии, желающей отобрать у японки звание первой ракетки рейтинга WTA. В четвертьфинале третья сеяная соревнований одолела австралийку Эшли Барти (9) – 7:5, 7:5.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

09 мая 2019 года, четверг. 15:30 МСК
Мадрид (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
1 : 2
Белинда Бенчич
18
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
6 2 5
3 6 7
           
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