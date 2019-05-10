Испанский теннисист выиграл матч, подавая только с руки

Испанский теннисист Карлос Табернер одержал победу над представителем Бельгии Артуром де Грефом во втором круге турнира серии «челленджер» в Браге (Португалия), весь матч подавая только с руки. Это было связано с тем, что он в стартовом раунде повредил мышцы брюшного пресса и не мог вводить мяч в игру привычным образом.

Видео доступно в «твиттере» Гаспара Рибейро Ланки.

Табернер обыграл четвёртого сеяного де Грефа со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Следующим соперником 282-й ракетки мира будет чех Зденек Коларж.



Ранее австралиец Ник Кирьос стал объектом критики за подачи с руки. Многие считают такой вариант ввода мяча неуважительным по отношению к сопернику. В поддержку Ника, в частности, высказался голландский теннисист Робин Хасе.