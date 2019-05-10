Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой турнира в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в финал, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:0. Продолжительность поединка составила 2 часа.



Симона отметилась 1 эйсом, 2 двойными ошибками и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Бенчич в Мадриде.



За главный трофей соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8). Соревнования завершатся 11 мая. Напомним, в случае победы в финале румынка вернёт себе звание первой ракетки мира.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.