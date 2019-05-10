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Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой турнира в Мадриде

Халеп обыграла Бенчич и стала первой финалисткой турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под третьим номером, вышла в финал, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:0. Продолжительность поединка составила 2 часа.

Симона отметилась 1 эйсом, 2 двойными ошибками и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Бенчич в Мадриде.

За главный трофей соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Слоан Стивенс (США, 8). Соревнования завершатся 11 мая. Напомним, в случае победы в финале румынка вернёт себе звание первой ракетки мира.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

10 мая 2019 года, пятница. 15:30 МСК
Мадрид (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Белинда Бенчич
18
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 : 2
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
2 7 7 0
6 6 2 6
           
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