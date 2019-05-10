Бертенс обыграла Стивенс и второй год подряд пробилась в финал турнира в Мадриде

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под восьмым номером, вышла в финал, обыграв представительницу США Слоан Стивенс (7) со счётом 6:2, 7:5.



Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. На счету Бертенс 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 10. Стивенс отметилась 1 двойной ошибкой и 1 брейком. Подач навылет американка не выполнила.



За главный трофей соревнований Бертенс поспорит с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая ранее оказалась сильнее Белинды Бенчич из Швейцарии.



Стоит отметить, что Кики выходит в финал престижного Madrid Mutua Open второй год подряд. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она уступила чешке Петре Квитовой со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 3:6.