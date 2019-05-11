Федерер объявил окончательное решение по поводу участия на турнире в Риме

Швейцарец Роджер Федерер сообщил, что выступит на престижном турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 13 по 19 мая.

«Поговорил с командой и сообщаю, что сыграю на турнире в Риме. С нетерпением жду начала соревнований, в которых так долго не выступал», — сказал Федерер в «Твиттере».

Напомним, Федерер впервые за три года выступает на грунте. В своём первом матче в Мадриде он без особых проблем обыграл француза Ришара Гаске — 6:2, 6:3. В следующей игре Роджер ушёл с матчболов в матче с Гаэлем Монфисом — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). В четвертьфинальной встрече уроженец Базеля проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 4:6.

Действующим чемпионом турнира в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил немца Александра Зверева — 6:1, 1:6, 6:3.

Видео доступно в "твиттере" Федерера.