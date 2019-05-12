Циципас независимо от исхода финала в Мадриде обновит свой рейтинговый рекорд

Греческий теннисист Стефанос Циципас, который сегодня, 12 мая, в финале «Мастерса» в Мадриде встретится с Новаком Джоковичем, с понедельника улучшит свою позицию в обновлённом рейтинге ATP. На текущий момент 20-летний спортсмен занимает девятую строчку.

Если уроженец Афин проиграет в решающем матче, то займёт седьмое место. В случае победы Циципас станет шестым с отставанием в 555 очков от лидирующей пятёрки.

Поединок начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Циципас. В личных встречах серб проигрывает сопернику — 0-1.

Напомним, в полуфиналах Циципас взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем, а Джокович сломил сопротивление представителя Австрии Доминика Тима.