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Федерер назвал фаворитов «Ролан Гарроса»

Федерер назвал фаворитов «Ролан Гарроса»
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер предположил, что в этом году за победу на Открытом чемпионате Франции будут бороться серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. Соревнования пройдут с 26 мая по 9 июня.

«В последние годы Тим был одним из лучших на грунте. Он является фаворитом „Ролан Гарроса“ вместе с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Надеюсь, я смогу там хорошо сыграть и доставить им проблемы. Буду рад вновь оказаться в Париже», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Надаль. По сравнению с прошлым сезоном общий призовой фонд турнира увеличился на 8,62% и составил € 42,661 млн. Победитель соревнований в одиночном разряде получит € 2,3 млн.

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