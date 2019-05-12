Джокович догнал Надаля по числу побед на турнирах серии «Мастерс»

Сербский теннисист Новак Джокович, став победителем грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Мадриде, довёл число своих титулов на аналогичных соревнованиях до 33. Столько же на счету у испанца Рафаэля Надаля. Швейцарец Роджер Федерер выиграл 28 «Мастерсов».

В финальном матче мадридского «Мастерса» первая ракетка мира Джокович в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:3, 6:4. Это 200-я победа Джоковича над соперниками из топ-10. В новом рейтинге АТР, который будет опубликован 13 мая, 20-летний Циципас поднимется на рекордное для него седьмое место.

Обоим финалистам мадридского турнира на следующей неделе предстоит сыграть на «Мастерсе» в Риме, где Джокович, посеянный под первым номером, может завоевать рекордный 34-й титул.