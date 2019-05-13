Вердаско: золотая эра в испанском спорте подходит к концу не только в теннисе

35-летний Фернандо Вердаско прокомментировал тот факт, что карьеры большинства ведущих испанских теннисистов подходят к концу.



«Будет ли ещё одно испанское поколение таким же сильным? Сложно сказать. 20 лет назад все говорили, что не будет новых Сампраса и Виласа, но появились Федерер и Надаль…



В Испании был Феррер, Робредо, Альмагро, Лопес, я. Сейчас нам всем уже за 35, но хочу отметить, что не только в теннисе уходит золотая эра.



Несколько лет назад Испания могла похвастать невероятной футбольной командой, братья Газоль вели вперёд баскетбольную сборную, Фернандо Алонсо был чемпионом Формулы-1. Тогда многие не осознавали, чего добились испанские теннисисты, и лишь после окончания карьеры нам отдадут должное», – цитирует Вердаско Marca.

Испанская армада пикирует на пенсию В этом году сразу три видных испанских теннисиста завершат карьеру. Всё началось с Николаса Альмагро, которого одолели травмы.