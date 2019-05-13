Сафина жёстко раскритиковала родителей, отдающих детей в теннисные школы

Экс первая ракетка мира Динара Сафина опубликовала критическое обращение к родителям, которые, отправляя своих детей в теннисные академии, требуют от них слишком большой отдачи.



«Моё лицо именно такое, когда в очередной раз родители спрашивают, что их девятилетний ребёнок не бегает кросс, не делает 150 отжиманий и 200 берпи, что он мало тренируется, и вот как ему объяснить, что надо пахать…



Родители, вам в первую очередь нужно сразу в клинику ложиться и лечиться! А ещё вариант! Вы тренируетесь и делаете всё, что делает ваш ребёнок!



Вы тренируетесь, потом вы делаете ОФП, потом вы летите сломя голову, чтобы поиграть на пианино, потом нужно же ещё язык какой-нибудь китайский поучить, а в ночи сделать уроки!!! Вы делаете всё это! Вместе с ребёнком, посмотрим, сколько вы продержитесь! Желаю удачи.



Честно, хочется сказать: угомонитесь! Займитесь собой, пока ваш ребёнок тренируется, ну не стойте над душой у тренера, сходите сами позанимайтесь, вы всё равно ничего не понимаете. А если вы думаете, что посмотрели 10 тренировок с тренером и 15, дай бог, в Youtube и что теннис — это проще простого и можете сами тренировать, так в чём проблема! Мячи покупаете! Встаёте и тренируете!



Дайте высшему ребёнку развиться! Вырасти счастливым ребёнком! Здоровым, а не со сломанной психикой! Давайте наполняйте ребёнка любовью и поддержкой, а не критикой и сравниванием!!!» – написала Сафина в своём «инстаграме».

Динара Сафина снялась в документальном фильме о первых ракетках мира