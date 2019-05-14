Дель Потро: если Надаль не выиграет «Ролан Гаррос» – вот это будет странно

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал неудачный старт испанца Рафаэля Надаля в грунтовом сезоне. Кроме того, в 2019 году Рафа ещё не выиграл ни одного трофея.



«Я не считаю странным, что Рафа всё ещё не выиграл ни одного грунтового турнира в сезоне. Есть много игроков, которые сейчас здорово играют на этом покрытии. А вот если Рафа не выиграет «Ролан Гаррос», будет действительно странно.



Впрочем, моя точка зрения такова – он по-прежнему является главным фаворитом Открытого чемпионата Франции. Его можно обыграть один раз, но победить Надаля на «Большом шлеме» в Париже – это совершенно другая задача. Посмотрим, что случится», – цитирует дель Потро Asap Sports.

На этой неделе Надалю предстоит защита чемпионского титула в Риме.