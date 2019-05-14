Осака: моя главная цель – быть первой сеяной на «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Наоми Осака заявила о желании сохранить первую строчку рейтинга WTA.



«Я очень хочу сохранить первую строчку рейтинга до старта Открытого чемпионата Франции. Это одна из моих самых главных целей. В то же время я знаю, что должна предпринимать большие шаги для достижения желаемого результата. Мне нужно очень хорошо играть, выигрывать матчи и набирать очки.



Безусловно, я думаю не только о ближайшем будущем – я смотрю в долгосрочную перспективу. Думаю о сохранении первой строчки рейтинга. Первый номер посева на турнире «Большого шлема» может серьёзно повлиять на любого», – цитирует Осаку Tennis.com.

Стоит отметить, что для сохранения звания первой ракетки мира по итогам турнира в Риме Наоми достаточно выиграть в столице Италии два матча.