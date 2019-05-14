Свитолина – о матче Монфиса с Федерером: я была очень и очень разочарована

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поединок второго раунда «Мастерса» в Мадриде, где её молодой человек Гаэль Монфис уступил швейцарцу Роджеру Федереру 0:6, 6:4, 6:7 (3:7). В решающей партии француз не смог реализовать два матчбола.
«Это был отличный матч, хоть первый сет и отошёл к Роджеру очень быстро. Тем не менее Гаэль продемонстрировал отличный боевой дух и дал настоящий бой Федереру. Мне действительно очень понравились именно эти моменты.
Я была очень и очень разочарована, что в итоге Гаэль проиграл ту встречу, тем более с матчбола. Я прекрасно знаю, каково это», – цитирует Свитолину Tennis World USA.
На продолжающемся турнире в Риме (Италия) Элина отстаивает чемпионский титул, тогда как Гаэль уступил в первом же матче.
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