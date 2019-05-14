Гоффен добыл волевую победу над Вавринкой в Риме, выиграв отрезок со счётом 11:1
Бельгийский теннисист Давид Гоффен пробился во второй раунд соревнований в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв Стэна Вавринку из Швейцарии со счётом 4:6, 6:0, 6:2. Стоит отметить, что проиграв первую партию, Гоффен выиграл 11 геймов кряду, позволив сопернику взять лишь одно очко.
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету бельгийца 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 10. Вавринка отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.
Следующим соперником Гоффена станет седьмой сеяный из Аргентины Хуан-Мартин дель Потро.
Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.
14 мая 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Рим (м). 1-й круг
Матч окончен
23
Давид Гоффен
Д. Гоффен
2 : 1
29
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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|2
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