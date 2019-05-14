Гоффен добыл волевую победу над Вавринкой в Риме, выиграв отрезок со счётом 11:1

Бельгийский теннисист Давид Гоффен пробился во второй раунд соревнований в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв Стэна Вавринку из Швейцарии со счётом 4:6, 6:0, 6:2. Стоит отметить, что проиграв первую партию, Гоффен выиграл 11 геймов кряду, позволив сопернику взять лишь одно очко.



Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. На счету бельгийца 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 10. Вавринка отметился 7 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 2 брейками.



Следующим соперником Гоффена станет седьмой сеяный из Аргентины Хуан-Мартин дель Потро.



Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.

Заколдованные полуфиналы. Прервёт ли Надаль чёрную серию в Риме? Симона Халеп может в Риме сместить Наоми Осаку с трона, а Надаль никак не выиграет первый грунтовый титул-2019.