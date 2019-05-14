Коллинз — о матче с Возняцки: невесело играть с тем, кому больно
Американка Даниэль Коллинз прокомментировала выход во второй круг турнира в Риме. Её соперница по матчу стартового раунда — датчанка Каролина Возняцки — отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет на тай-брейке. Бывшая первая ракетка мира снялась из-за травмы левой ноги.
«Конечно, я сочувствую Каролине в этой ситуации с её травмами. Невесело играть с травмированной соперницей, которой больно. Я осталась довольна своей игрой, но это была совсем не весёлая ситуация», — приводит слова Коллинз официальный сайт тура.
На предыдущем турнире, который состоялся в Мадриде (Испания), Каролина также не смогла завершить свой стартовый матч. Она снялась по ходу встречи с француженкой Ализе Корне из-за боли в нижней части спины.
Возняцки на втором турнире подряд снялась по ходу стартового матча
Превозмогая боль. Возняцки ведёт бой с соперницами и тяжёлой формой артрита
Чуть больше года назад Возняцки стала первой ракеткой мира, а сейчас она не может нормально играть из-за болезни.
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