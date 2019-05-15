Выходки Кирьоса в матче с Медведевым — в обзоре игр турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд грунтовых соревнований серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия). Он уступил австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

В ходе матча 24-летний уроженец Канберры уже традиционно подавал с руки и отметился другими выходками. В частности, он получил от судьи предупреждение за выбитый с корта мяч. В предпоследнем гейме, когда россиянин готовился нанести результативный удар, австралиец наклонился и повернулся задом к сопернику.

Видеообзор этого и других матчей турнира в Риме доступен на «Чемпионате».

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева из Германии – 6:1, 1:6, 6:3.