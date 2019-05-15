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Федерер не будет защищать чемпионский титул в Штутгарте

Федерер не будет защищать чемпионский титул в Штутгарте
Теннис / ATP 0

Швейцарец Роджер Федерер принял решение отказаться от выступления на соревнованиях в Штутгарте (Германия). Причиной такого решения стал загруженный график.

«Я не буду заявляться на Штутгарт. Мне кажется, что в прошлом сезоне у меня было слишком много тенниса на траве. Я посчитал, что нужно ограничиться выступлением в Галле», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Травяной турнир Mercedes Cup пройдёт в период с 10 по 16 июня. 37-летний швейцарец является действующим победителем соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Милоша Раонича из Канады – 6:4, 7:6 (7:3).

Напомним, в 2019 году Роджер впервые за три года выступает на грунте. Сегодня он стартует на «Мастерсе» в Риме матчем с португальцем Жоау Соузой.

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