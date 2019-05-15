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Кар. Плишкова: не думаю, что Надаль когда-либо станет моим кумиром

Кар. Плишкова: не думаю, что Надаль когда-либо станет моим кумиром
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала слова своего тренера Кончиты Мартинес, которая заявила, что Рафаэль Надаль может стать отличным примером для подражания для её подопечной.

«Знаете, у меня нет кумиров – ни среди девушек, ни среди парней. Безусловно, Рафа является настоящим бойцом, он много тренируется и классно играет. Безусловно, он мог бы стать кумиром для меня, но я не чувствую, что это когда-либо случится. Он левша и мужчина, он намного сильнее меня», – цитирует Каролину Tennis World USA.

На текущей неделе Плишкова и Надаль выступают на соревнованиях в Риме. Каролина стартовала с победы во втором раунде над Айлой Томлянович, а Рафаэль свой первый матч проведёт сегодня, 15 мая.

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