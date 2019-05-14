Плишкова: С. Уильямс может выиграть мэйджор, не участвуя в других турнирах

Чешская теннисистка Каролина Плишкова считает, что 37-летней американке Серене Уильямс по силам выиграть на турнире «Большого шлема», проводя минимальное количество матчей в сезоне.



«Думаю, она знает, что делает. К тому же она делает это уже пару лет. Ей уже не 20 лет, поэтому, конечно, она не может играть так много, как раньше. Тем не менее, думаю, она может выиграть турнир «Большого шлема» без участия в каких-либо других турнирах», – цитирует Плишкову Tennis World USA.



Напомним, накануне Открытого чемпионата Франции Серена выступает на престижных соревнованиях в Риме (Италия). Американка выиграла свой стартовый матч у Ребекки Петерсон из Швеции, а уже во втором раунде сыграет со своей старшей сестрой Винус.

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