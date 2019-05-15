Федерер: решение сыграть в Риме принял из-за плохой погоды в Швейцарии
Швейцарец Роджер Федерер рассказал, чем руководствовался, соглашаясь на участие в «Мастерсе» в Риме. Напомним, после поражения в Мадриде теннисист отправился в Швейцарию, где несколько дней принимал решение об участии в итальянских соревнованиях.
«Знаете, я решил приехать в Рим и сыграть здесь из-за того, что в Швейцарии была плохая погода», – передаёт слова Федерера теннисный журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Интересно, что свой первый матч на соревнованиях в Риме Роджер не может провести именно из-за непогоды – на протяжении всего дня в столице Италии идёт дождь. Синоптики обещают осадки в Риме вплоть до конца недели.
Первым соперником Федерера станет португальский теннисист Жоау Соуза.
Матчи в Риме не могут начаться из-за непогоды. Дождь обещают до конца недели
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