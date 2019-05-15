Федерер: решение сыграть в Риме принял из-за плохой погоды в Швейцарии

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, чем руководствовался, соглашаясь на участие в «Мастерсе» в Риме. Напомним, после поражения в Мадриде теннисист отправился в Швейцарию, где несколько дней принимал решение об участии в итальянских соревнованиях.



«Знаете, я решил приехать в Рим и сыграть здесь из-за того, что в Швейцарии была плохая погода», – передаёт слова Федерера теннисный журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».



Интересно, что свой первый матч на соревнованиях в Риме Роджер не может провести именно из-за непогоды – на протяжении всего дня в столице Италии идёт дождь. Синоптики обещают осадки в Риме вплоть до конца недели.

Первым соперником Федерера станет португальский теннисист Жоау Соуза.