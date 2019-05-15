Матчи второго круга на турнире в Риме перенесены на четверг из-за дождя

Поединки третьего игрового дня грунтовых соревнований категории Premier и «Мастерс» в Риме (Италия) пришлось перенести из-за погодных условий.



Стартовать на турнире должны были швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и другие сеяные теннисисты. Однако дождь, продолжающийся в итальянской столице с раннего утра, не позволил провести поединки. В итоге все они пройдут завтра, 16 мая.



Поединки начнутся в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Организаторы планируют успеть провести также матчи третьего круга. Возможен вариант, при котором некоторым теннисистам придётся выходить на корт дважды за день, однако вероятность такого развития событий не слишком высока. Прогноз погоды для итальянской столицы неутешительный — дождь обещают и на завтра, и на послезавтра, поэтому возможны очередные переносы.



Напомним, действующей чемпионкой турнира в Риме является украинка Элина Свитолина, мужские соревнования в прошлом году выиграл испанец Рафаэль Надаль.