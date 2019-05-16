Британского теннисиста Энди Маррея посвятили в рыцари

Экс первой ракетке мира британцу Энди Маррею присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз.
Маррей удостоился такой чести в знак признания его великолепной теннисной карьеры, в течение которой он выиграл 45 титулов в одиночном разряде, три из которых – турниры «Большого шлема».
«Я очень горжусь тем, что получил звание сэра. Это отличный день, чтобы провести его с семьей. Моя жена и родители здесь. Очень хотелось привезти сюда моих детей, но думаю, что они ещё слишком маленькие. Я покажу им медаль, когда вернусь домой», — приводит слова Маррея после посвящения Mirror.
Большую часть прошлого сезона британский теннисист восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В июле Маррей собирается принять участие в Уимблдоне-2019 в парном разряде вместе со своим братом Джейми.
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