Британского теннисиста Энди Маррея посвятили в рыцари

Экс первой ракетке мира британцу Энди Маррею присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз.



Маррей удостоился такой чести в знак признания его великолепной теннисной карьеры, в течение которой он выиграл 45 титулов в одиночном разряде, три из которых – турниры «Большого шлема».



«Я очень горжусь тем, что получил звание сэра. Это отличный день, чтобы провести его с семьей. Моя жена и родители здесь. Очень хотелось привезти сюда моих детей, но думаю, что они ещё слишком маленькие. Я покажу им медаль, когда вернусь домой», — приводит слова Маррея после посвящения Mirror.



Большую часть прошлого сезона британский теннисист восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после поражения в матче первого круга заявил, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В июле Маррей собирается принять участие в Уимблдоне-2019 в парном разряде вместе со своим братом Джейми.