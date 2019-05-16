Федерер отыграл 2 матчбола и вышел в 1/4 финала турнира в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на «Мастерсе» в Риме (Италия) под третьим номером, в напряжённом поединке третьего круга обыграл хорвата Борну Чорича — 2:6, 6:4, 7:6 (9:7). По показателю личных встреч лидирует швейцарец — 4-2. Для Федерера этот матч стал вторым за день, в отличие от Чорича, у которого был день отдыха. В ходе решающего тай-брейка швейцарец отыграл два матчбола.
Продолжительность поединка составила 2 часа 33 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету хорватского теннисиста 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В поединке за выход в полуфинал соперником Федерера станет победитель матча Стефанос Циципас (8, Греция) — Фабио Фоньини (10, Италия).
Действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
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