Джокович за час обыграл Кольшрайбера в третьем круге турнира в Риме
Первая ракетка планеты серб Новак Джокович без особых проблем вышел в четвертьфинал турнира в Риме (Италия), обыграв немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Джокович 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Кольшрайбера 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 созданных брейк-пойнта, ни один из которых не был реализован.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Джокович поспорит с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (7), переигравшим норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:4.
Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.
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