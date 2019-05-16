Джокович за час обыграл Кольшрайбера в третьем круге турнира в Риме

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович без особых проблем вышел в четвертьфинал турнира в Риме (Италия), обыграв немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:0.



Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Джокович 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Кольшрайбера 2 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 созданных брейк-пойнта, ни один из которых не был реализован.



За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Джокович поспорит с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (7), переигравшим норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:4.



Действующим победителем грунтовых соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл немца Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.