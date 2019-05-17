Федерер: дал Чоричу шанс выиграть, но он им не воспользовался

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал волевую победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (9:7) в третьем круге турнира в Риме (Италия).

«Первый сет получился очень сложным, для меня по крайней мере. Мяча вообще не видел, на корте было много тени. А Чорич хорошо играл, стабильно. Дал ему шанс выиграть, но он им не воспользовался, и в итоге победил я.

Матч был равным. В конце мне снова повезло, как в Мадриде. Приятно, когда удача на твоей стороне. Атмосфера была фантастической. Люди сходили с ума. Это именно то, что нужно", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

В матче за выход в полуфинал соперником Федерера станет грек Стефанос Циципас.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является испанец Рафаэль Надаль.