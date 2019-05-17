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Первая ракетка США пропустит «Ролан Гаррос»

Первая ракетка США пропустит «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Лучший на данный момент американский теннисист Джон Иснер пропустит грунтовый турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. Иснер сообщил, что он не успевает восстановиться и подготовиться к выступлению в Париже из-за травмы стопы, которую получил во время «Мастерса» в Майами в конце марта. С тех пор 34-летний спортсмен не провёл ни одного матча.

«К сожалению, я должен сняться с «Ролан Гаррос» в этом году. Травма ноги, которую я получил в Майами, не полностью зажила, и я просто не смогу соревноваться на грунте в Париже. Пропускать турнир «Большого шлема» для меня непривычно: мне повезло, что в ходе карьеры у меня не было проблем со здоровьем. Это временные трудности, и я уверен, что полностью выздоровею. Надеюсь увидеть всех на Уимблдоне!» — написал Иснер на своей странице в «Твиттере».

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