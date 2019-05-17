Кузнецова: лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге первый раз

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что перед «Ролан Гаррос», вопреки первоначальным планам, сыграет на грунтовом турнире категории International в Нюрнберге, который стартует 19 мая.

«Не перестаю удивляться, какая же жизнь интересная штука. После паузы (которой послужила травма) решив возвращаться, первое, что пообещала себе, что не буду спешить и гнаться за рейтингом, турнирами, не буду играть с травмами…

После трёх турниров подряд чувствовала, что ещё есть много над чем работать, но! С каждым турниром я чувствую, что игра получается всё лучше и лучше… Что есть время, чтоб спокойно залечить накопившиеся болячки (что вполне нормально, когда тебе уже не 20 лет), чтоб потренироваться и подготовиться к «Ролан Гаррос». Побыть дома и со всеми силами отправится в Париж.

Но, конечно же, не тут-то было… Жажда роста и прогресса дала о себе знать. Взвесив все за и против, согласилась с предложением тренера и вот, уже завтра, лечу в Германию играть на турнире в Нюрнберге первый раз», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.