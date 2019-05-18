Видеообзор четвертьфиналов турнира категории Premier в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме. В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Плишкова нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Плишкова 11 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Азаренко подала 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в финал Плишкова сыграет с гречанкой Марией Саккари (Q), нанесшей поражение француженке Кристине Младенович (Q) со счётом 5:7, 6:2, 6:0.

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Риме под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы правой руки. В четвертьфинале первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (6). Бертенс вышла в полуфинал без борьбы и встретится с британкой Йоханной Контой, которая обыграла чешку Маркету Вондроушову – 6:3, 3:6, 6:1.