Бертенс на турнире в Риме попала ракеткой в линейного судью

Представительница Нидерландов Кики Бертенс не смогла выйти в финал соревнований в Риме (Италия), проиграв в трёх сетах Йоханне Конте из Великобритании — 7:5, 5:7, 2:6.

В третьей партии при счёте 1:2, 15:40 Бертенс пыталась отбить удар соперницы, но не рассчитала силу. Ракетка вылетела из рук Кики и попала в судью на линии.

В последних трёх турнирах Конта дважды играла в финальном поединке. Кроме того, на грунте это будет второй финал в её карьере. За титул в Риме британка поборется с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция).



В 2018 году чемпионкой соревнований в столице Италии стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп.

Видео доступно в "твиттере" Ashish TV.