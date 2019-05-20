Кар. Плишкова поднялась на вторую позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 20 мая чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 28-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 20 мая

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271.

3 (2). Наоми Осака (Япония) — 2961.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289.

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175.

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897.

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.

9 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 1620.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377.

...

28 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708...

43 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 541…

48 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 499...

53 (51). Виталия Дьяченко (Россия) — 452...

58 (54). Вера Звонарёва (Россия) — 425...

70 (90). Анна Блинкова (Россия) — 385...

74 (101). Дарья Касаткина (Россия) — 372...

79 (75). Мария Шарапова (Россия) — 355...

86 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336...

89 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.