Каролина Плишкова стала 2-й ракеткой мира, Серена Уильямс вернулась в топ-10

В обновлённом рейтинге WTA от 20 мая чешка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку, американка Слоан Стивенс — на седьмую, австралийка Эшли Барти — на восьмую, американка Серена Уильямс — на 10-ю.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 21-й позиции.
Рейтинг WTA. 20 мая
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486.
2 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5533.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5405.
5 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5095.
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 5055.
7 (8). Слоан Стивенс (США) — 4552.
8 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4430.
9 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3967.
10 (11). Серена Уильямс (США) — 3521.
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21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2150...
37 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470...
49 (35). Мария Шарапова (Россия) — 1140...
60 (58). Екатерина Александрова (Россия) — 960...
62 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 908...
67 (68). Евгения Родина (Россия) — 820...
74 (75). Вероника Кудерметова (Россия) — 781...
78 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 760...
81 (82). Анастасия Потапова (Россия) — 746.
82 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 745...
91 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 672.
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