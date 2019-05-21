Кербер – о «карьерном Шлеме»: хотела бы получить несколько советов от Граф

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обсудила возможный карьерный «Большой шлем». Для того, чтобы собрать коллекцию из побед на все мэйджорах ей осталось выиграть «Ролан Гаррос».



«Безусловно, было бы невероятно собрать «Большой шлем», однако я не думаю об этом. До такого достижения ещё очень далеко. Даже сейчас я отвечаю на этот вопрос только потому, что мне его задают. Да, СМИ начали много об этом говорить после моей прошлогодней победы на Уимблдоне», – цитирует Кербер официальный сайт WTA.



Одной из шести теннисисток, которым удавалось собрать карьерный «Большой шлем», является соотечественница Кербер Штеффи Граф.



«Я не обсуждала со Штеффи такие вещи, но с удовольствием получила бы от неё несколько советов. Она прекрасно знает, какие чувства переживает теннисист в подобные моменты, какое давление он испытывает», – заявила Анжелика.