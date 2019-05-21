Карловский проиграл на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Россиянин Евгений Карловский не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. 25-летний теннисист уступил в первом же матче квалификации австрийцу Лукасу Мидлеру со счётом 5:7, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Карловского 4 эйса, 2 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 2 из 2. Мидлер отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 брейками.
Напомним, в квалификации «Ролан Гаррос» стартовали три россиянина, однако лишь Алексей Ватутин сумел пробиться во второй раунд.
Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Уроженец Манакора является 11-кратным победителем «Ролан Гаррос».
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