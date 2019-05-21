Надаль: выигранный матч у Майера стал одним из худших в моей карьере
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил поединок второго раунда соревнований в Барселоне, в котором он обыграл аргентинца Леонардо Майера – 6:7 (7:9), 6:4, 6:2.
«В том матче у меня абсолютно не было сил. В этом плане та встреча стала одной из худших в моей карьере.
Тогда я вернулся в гостиницу, где попытался решить эту проблему. К счастью, с тех пор я чувствую себя всё лучше и лучше», – цитирует Надаля официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
На соревнованиях в Барселоне Надаль добрался до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму. На прошлой неделе Рафаэль стал чемпионом соревнований в Риме (Италия). Испанец – первый теннисист, которому удалось защитить чемпионский титул в 2019 году.
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